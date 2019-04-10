В Пскове изъяли спортивную одежду, которую продавали под логотипом известного бренда

В рамках операции «Контрафакт» в Пскове стражи порядка выявили факты продажи спортивной одежды с нарушением правил. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

9 апреля в торговом павильоне на Рижском проспекте продавали спортивные костюмы с признаками незаконного использования товарного знака – логотипов известных мировых производителей. Здесь изъято 38 комплектов одежды.

В тот же день в торговом павильоне по улице Кузбасской дивизии полицейские выявили аналогичное нарушение. Тут стражами порядка изъято 130 комплектов спортивной одежды.

Образцы изъятого полицейские направят представителям правообладателя для экспертизы.