Как менялся персональный состав Псковского областного Собрания депутатов (ИНФОГРАФИКА)

Псковское областное Собрание депутатов на своей страничке в Facebook опубликовало инфографику, которая в цифрах рассказывает об изменениях в персональном составе регионального парламента:

«Листайте слайды от шестого созыва к первому и узнайте, в каком из них было больше депутатов старшего возраста, а в каком представителей «бизнеса, промышленности и торговли» (сюда мы отнесли и потребкооперацию), в какой созыв было избрано больше женщин, когда появились фракции, сколько депутатов в разные созывы работало в Собрании на профессиональной основе».