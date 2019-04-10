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Общество

Как менялся персональный состав Псковского областного Собрания депутатов (ИНФОГРАФИКА)

10 апреля 2019 года, 11:54

Псковское областное Собрание депутатов на своей страничке в Facebook опубликовало инфографику, которая в цифрах рассказывает об изменениях в персональном составе регионального парламента:

«Листайте слайды от шестого созыва к первому и узнайте, в каком из них было больше депутатов старшего возраста, а в каком представителей «бизнеса, промышленности и торговли» (сюда мы отнесли и потребкооперацию), в какой созыв было избрано больше женщин, когда появились фракции, сколько депутатов в разные созывы работало в Собрании на профессиональной основе».

Шестой созыв

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Инфографика Псковского областного Собрания депутатов.

Пятый созыв

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Инфографика Псковского областного Собрания депутатов.

Четвертый созыв

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Инфографика Псковского областного Собрания депутатов.

Третий созыв

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Инфографика Псковского областного Собрания депутатов.

Второй созыв

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Инфографика Псковского областного Собрания депутатов.

Первый созыв

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Инфографика Псковского областного Собрания депутатов.

Кстати

В свежем номере «Псковской правды – Вече» от 10 апреля вышел специальный выпуск проекта «Машина времени», который посвящен 25-летию Псковского областного Собрания депутатов и истории его формирования.

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