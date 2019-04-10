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Общество

Николай Козловский: «Умный город» даст ещё один импульс к развитию Великих Лук

10 апреля 2019 года, 10:42

Глава Великих Лук Николай Козловский прокомментировал заключение Псковской области соглашения с Минстроем о внедрении цифровых технологий в городе на Ловати.

Решение об участии Великих Лук в проекте «Умный город» было принято сразу, как только он стартовал в России в пилотном режиме. Руководство города заинтересовано в том, чтобы улучшать качество жизни наших горожан и планомерно работает в этом направлении. А участие в проекте Минстроя позволит повысить эффективность этой работы за счет поддержки федерального ведомства.

Николай Козловский,
глава Великих Лук
Глава Великих Лук уверен, что проект «Умный город» даст еще один импульс к развитию города, его инфраструктуры, к внедрению инноваций для городской среды, позволит сделать ее более комфортной, безопасной, доступной.

- Мы планируем участвовать в проекте по всем его направлениям. Тем более практика по вовлечению горожан в управление городскими процессами у нас уже есть. Проект позволит расширить наши возможности по созданию достойных условий для жизни великолучан, - добавил Николай Николаевич.

Напомним, соглашение о цифровизации на международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» подписали 9 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев и глава Великих Лук Николай Козловский.

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