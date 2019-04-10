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Общество

В сегодняшнем номере «Псковской правды» вышел новый выпуск «Модной революции»

10 апреля 2019 года, 10:26

В номере «Псковской правды» от 10 апреля вышел свежий выпуск «Модной революции». Апрельской участницей проекта стала медсестра Марина Дмитриева из Пскова. Анкету на проект прислала дочь Марины Юлия, написав, что мама нуждается в помощи стилистов.

Как всегда, участнице подобрали три новых образа, сменили прическу и сделали профессиональный макияж. С Мариной Дмитриевой работали также фитнесс-тренер, женский коуч и другие мастера из сферы красоты. Марина Дмитриева и ее родные остались очень довольны преображением. 

Марине полностью изменили стиль.
Фото Татьяны Родиной.
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