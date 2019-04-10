Разыскивается мужчина, который украл мобильный телефон в гостях у великолучанина

В Великих Луках идет проверка по факту кражи мобильного телефона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

7 апреля в Великих Луках 33-летний горожанин находился в гостях в квартире дома по улице Вокзальной. И здесь у него один из гостей похитил смартфон. Потерпевший обратился за помощью к стражам порядка.

По «горячим следам» полицейским удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался один из гостей - безработный, ранее судимый житель города, 1987 года рождения.

Сейчас этот мужчина находится в розыске. По этому факту идет проверка.