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Общество

В свежем номере псковской «Комсомолки» вышел купон участника праздника «Маленький чемпион»

10 апреля 2019 года, 09:35

16-й традиционный семейный фестиваль «Маленький чемпион» пройдет в Пскове 19 мая, сообщили «Псковской правде» в редакции газеты «Комсомольская правда – Псков».

Площадкой праздника станет спортивный комплекс «Олимп». В состязаниях примут участие дети в возрасте от шести месяцев до двух лет. Всем малышам предстоит ползком преодолеть дорожку протяженностью в 10 метров.

Для участия в фестивале необходима регистрация, которая стартовала 10 апреля с выходом первого купона участника в еженедельнике «Комсомольская правда». Купон нужно вырезать, заполнить и принести в редакцию.

Отметим, в рамках «Маленького чемпиона» пройдут конкурсы на самую яркую газету в поддержку малыша, конкурс на самого смелого папу и конкурс модников. Результаты последнего будут опубликованы в конце апреля по итогам голосования на сайте «КП-Псков».

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