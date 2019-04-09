В деревне Родина 28 апреля пройдёт «Фестиваль велоспорта», приглашаются все желающие

Псковичей приглашают на «Фестиваль велоспорта», который состоится в воскресенье, 28 апреля с 11.00 до 14.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городского молодежного центра.

Фестиваль пройдёт в деревне Родина, начиная от улицы Никольской до начала прибрежной зоны реки Великой.

Участников соревнований разделят на несколько категорий, численностью не менее трех человек: «Юниоры» (2006 - 2001 г.р.), «Сударыни» (2001 г.р. и старше), «Мужчины» (2000-1985 г.р.), «Мастера» (1984 - 1970 г.р.), «Ветераны» (1969 и старше).

Победителей определят в каждой категории по количеству пройденных кругов и времени, затраченному на их прохождение.

Участники, занявшие с первый, вторые и третьи места, получат в награду медали. А участники, занявшие с первого по пятое место, награждаются памятными грамотами.