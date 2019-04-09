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Общество

Как выбрать приставку и перейти на «цифру», рассказали жителям Опочецкого района

9 апреля 2019 года, 17:05

Опочка приняла информационную акцию «Цифровое телевидение в каждый дом». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В районном Доме культуры специалисты рассказали местным жителям, как перейти на «цифру», выбрать приставку, антенну и поймать сигнал.

По сложившейся традиции участникам акции показали фильм «Тур на двоих», а также разыграли восемь приставок для цифрового телевидения.

Напомним, аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Псковской области будет отключено 3 июня этого года.

Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители Псковской области могут задать по телефону: 8-800-220-20-02.

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