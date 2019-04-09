Президент сообщил о принятии новой стратегии развития Арктики до 2035 года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 9 апреля стал участником пленарного заседания «Арктика. Океан возможностей» под председательством президента России Владимира Путина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Россия планирует в этом году принять новую стратегию развития Арктики до 2035 года, заявил президент России.

«Она должна объединить мероприятия наших национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов», - сказал Владимир Путин.

Президент России напомнил, что через два года Россия примет председательство в Арктическом совете, одним из приоритетов которого он назвал «продвижение природосберегающих технологий во всех сферах — в промышленности, на транспорте, в энергетике». Президент подтвердил, что Россия будет создавать льготные условия для работы компаний в Арктике.

Отметим, перед началом пленарного заседания в рамках Псковская область заключила соглашение с Минстроем о внедрении цифровых технологий в Великих Луках.