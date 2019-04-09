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Происшествия

Из-за замыкания проводки в печорской деревне Тешевицы сгорел «Фольксваген Пассат»

9 апреля 2019 года, 16:23

Короткое замыкание в электропроводке автомобиля стало причиной возгорания автомобиля в деревне Тешевицы Печорского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Сообщение о ЧП поступило спасателям 8 апреля около 15 часов. Для ликвидации пожара были направлены трое огнеборцев. Через двадцать минут они прибыли на место и, израсходовав 90 литров пенообразователя, потушили источник возгорания. В результате происшествия сгорел «Фольксваген Пассат» 1989 года выпуска. Другой аналогичный пожар произошел вечером того же дня на Рижском проспекте в Пскове. Там в автомобиле «Опель Вектра» выгорел моторный отсек. Причиной возгорания в обоих случаях стало короткое замыкание электропроводки.

В связи с этим, жителей Псковской области просят придерживаться простых рекомендаций:

- соблюдать правила пожарной безопасности при обслуживании и эксплуатации транспортного средства;

- своевременно обращаться для прохождения технического обслуживания (ремонта) автомобиля и доверять любые ремонтные работы хорошо проверенным и надежным профессионалам;

- постоянно следить за исправным состоянием авто;

- не покидать автомобиль, не отключив двигатель;

- исключить курение в салоне автомобиля.

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