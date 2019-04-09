Михаил Ведерников: Проект «Умный город» - это новые технологии в сфере ЖКХ

«Это не только комфортная среда и безопасность жителей, это новые технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве, которое требует серьезной модернизации», - прокомментировал губернатор Михаил Ведерников подписание соглашения Псковской области с Минстроем о внедрении цифровых технологий в Великих Луках.

По словам главы региона, важность проекта «Умный город» в том, что он дает возможность жителям принять непосредственное участие в проекте: определять объекты, методы, подходы и очередность ремонта, реконструкции и внедрения новых технологий.