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Общество

Михаил Ведерников: Проект «Умный город» - это новые технологии в сфере ЖКХ

9 апреля 2019 года, 15:00

«Это не только комфортная среда и безопасность жителей, это новые технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве, которое требует серьезной модернизации», - прокомментировал губернатор Михаил Ведерников подписание соглашения Псковской области с Минстроем о внедрении цифровых технологий в Великих Луках.

По словам главы региона, важность проекта «Умный город» в том, что он дает возможность жителям  принять непосредственное участие в проекте: определять объекты, методы, подходы и очередность ремонта, реконструкции и внедрения новых технологий.

Уверен, при поддержке Министерства мы реализуем проект быстро, качественно и в срок.

Михаил Ведерников,
губернатор Псковской области
Напомним, в Санкт-Петербурге проходит пятый Международный арктический форум «Арктика — территория диалога», в рамках в рамках которого запланированы выступления президента России Владимира Путина, а также президентов Финляндии, Исландии и премьер-министров Норвегии и Швеции.

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