В этом году в Псковской области появятся принципиально новые для ЕГЭ типы заданий

«Нынешние задания Единого государственного экзамена – это принципиально новые задания, связанные с вопросами образовательной программы. Они тренируют не только память и выбор, но и связаны с решением достаточно серьезных задач», - заявил 9 апреля начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

В этом году сдавать ЕГЭ предстоит выпускникам 36 школ Псковской области. Все пункты сдачи экзамена на 100% будут оборудованы системами видеонаблюдения, как онлайн, так и офлайн.

По словам Александра Седунова, в КИМах (контрольных измерительных материалах) практически ничего не изменится. Они будут выбраны из общей базы заданий, по которым ученики проходят подготовку к ЕГЭ и реконструированы.