Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Общество

В этом году в Псковской области появятся принципиально новые для ЕГЭ типы заданий

9 апреля 2019 года, 13:40

«Нынешние задания Единого государственного экзамена – это принципиально новые задания, связанные с вопросами образовательной программы. Они тренируют не только память и выбор, но и связаны с решением достаточно серьезных задач», - заявил 9 апреля начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

В этом году сдавать ЕГЭ предстоит выпускникам 36 школ Псковской области. Все пункты сдачи экзамена на 100% будут оборудованы системами видеонаблюдения, как онлайн, так и офлайн.

По словам Александра Седунова, в КИМах (контрольных измерительных материалах) практически ничего не изменится. Они будут выбраны из общей базы заданий, по которым ученики проходят подготовку к ЕГЭ и реконструированы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
30 апреля 12:12

Удобный сервис для пассажиров

Безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням

Общество
30 апреля 11:03

Пришлось побегать

В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом, загоревшийся от пала травы

Общество
30 апреля 10:58

Сухая весна

Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы