Стало известно, какие места в Пскове чиновники и депутаты приведут в порядок

Опубликован список территорий областного центра, которые до конца апреля чиновники и депутаты вместе с общественниками и местными жителями должны очистить от мусора.

9 апреля в 17.00

Территория по улице Школьной у дома №19.

13 апреля в 10.00

Берег реки Великой от моста Александра Невского и вдоль лодочного кооператива «Волна».

14 апреля в 12.00

Территория вдоль пешеходной дорожки от Ижорского батальона дома №15 до магазина «Магнит».

19 апреля в 11.00

Территория у крепостных стен города от улицы Застенная до Глухой башни.

20 апреля в 12.00

25 апреля

1) Зелёная зона по улице Некрасова от дома №22, церковь Новое вознесенье до улицы Советской.

2) Зелёная зона вдоль правого берега реки Великой в границах: от дома №105 по улице Советской до дома №119 по улице Советской армии.

3) Территория вдоль улицы Плехановский посад: от переулка Каменный до костёла Святой Троицы.

4) Зелёная зона вдоль улицы Молодова (нечетная сторона) в границах: от проезда вдоль гаражей гаражного кооператива №116 до дома №15 по улице Молодова.

5) Зелёная зона по улице Розы Люксембург от дома №13 до церкви Николы Каменоградского.

6) Зелёная зона между домом №6а по улице Яна Фабрициуса до дома №11 по улице Гражданской.

7) Левый берег реки Пскова в районе костёла Святой Троицы.

8) Зелёная зона по улице Розы Люксембург от дома №12 до дома №18а.