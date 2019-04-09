Стало известно, какие места в Пскове чиновники и депутаты приведут в порядок

Опубликован список территорий областного центра, которые до конца апреля чиновники и депутаты вместе с общественниками и местными жителями должны очистить от мусора.
Опубликован список территорий областного центра, которые до конца апреля чиновники и депутаты вместе с общественниками и местными жителями должны очистить от мусора.
Территория по улице Школьной у дома №19.
Берег реки Великой от моста Александра Невского и вдоль лодочного кооператива «Волна».
Территория вдоль пешеходной дорожки от Ижорского батальона дома №15 до магазина «Магнит».
Территория у крепостных стен города от улицы Застенная до Глухой башни.
1) Территория городского пляжа, спуск с улицы Отрадная.
2) Зелёная зона возле дома №21/1 по улице Леона Поземского.
1) Зелёная зона по улице Некрасова от дома №22, церковь Новое вознесенье до улицы Советской.
2) Зелёная зона вдоль правого берега реки Великой в границах: от дома №105 по улице Советской до дома №119 по улице Советской армии.
3) Территория вдоль улицы Плехановский посад: от переулка Каменный до костёла Святой Троицы.
4) Зелёная зона вдоль улицы Молодова (нечетная сторона) в границах: от проезда вдоль гаражей гаражного кооператива №116 до дома №15 по улице Молодова.
5) Зелёная зона по улице Розы Люксембург от дома №13 до церкви Николы Каменоградского.
6) Зелёная зона между домом №6а по улице Яна Фабрициуса до дома №11 по улице Гражданской.
7) Левый берег реки Пскова в районе костёла Святой Троицы.
8) Зелёная зона по улице Розы Люксембург от дома №12 до дома №18а.