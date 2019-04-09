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Общество

Стало известно, какие места в Пскове чиновники и депутаты приведут в порядок

9 апреля 2019 года, 14:05

Опубликован список территорий областного центра, которые до конца апреля чиновники и депутаты вместе с общественниками и местными жителями должны очистить от мусора.

9 апреля в 17.00

Территория по улице Школьной у дома №19.

13 апреля в 10.00

Берег реки Великой от моста Александра Невского и вдоль лодочного кооператива «Волна».

14 апреля в 12.00

Территория вдоль пешеходной дорожки от Ижорского батальона дома №15 до магазина «Магнит».

19 апреля в 11.00

Территория у крепостных стен города от улицы Застенная до Глухой башни.

20 апреля в 12.00

1) Территория городского пляжа, спуск с улицы Отрадная.

2) Зелёная зона возле дома №21/1 по улице Леона Поземского.

25 апреля

1) Зелёная зона по улице Некрасова от дома №22, церковь Новое вознесенье до улицы Советской.

2) Зелёная зона вдоль правого берега реки Великой в границах: от дома №105 по улице Советской до дома №119 по улице Советской армии.

3) Территория вдоль улицы Плехановский посад: от переулка Каменный до костёла Святой Троицы.

4) Зелёная зона вдоль улицы Молодова (нечетная сторона) в границах: от проезда вдоль гаражей гаражного кооператива №116 до дома №15 по улице Молодова.

5) Зелёная зона по улице Розы Люксембург от дома №13 до церкви Николы Каменоградского.

6) Зелёная зона между домом №6а по улице Яна Фабрициуса до дома №11 по улице Гражданской.

7) Левый берег реки Пскова в районе костёла Святой Троицы.

8) Зелёная зона по улице Розы Люксембург от дома №12 до дома №18а.

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