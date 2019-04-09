Александр Седунов: Если в школе есть дети, школа должна работать

В среду, 9 апреля, на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов опроверг слухи о закрытии сельских школ, передает корреспондент «Псковской правды».

- Разговоры о закрытии школ возникают регулярно. Я хочу напомнить о том, что существует постановление администрации №600, которое гласит «для того, чтобы закрыть школу, нужно соответствующее решение». Для этого, как правило, собирают комиссию, - заявил Александр Седунов. - В последние несколько лет комиссия не всегда давала согласие на закрытие школ. Наша принципиальная позиция: если в школе есть дети, школа должна работать. Эту позицию мы поддерживаем и будем поддерживать впредь.

Александр Седунов призвал не верить слухам и заверил, что Заклинская и Бельская школы в Дновском районе продолжат свою деятельность. Также он отметил, что на функционирование школы влияет позиция родителей, учителей и односельчан.

На данный момент рассматривается проект о переоснащении сельских школ и проведении ремонта.