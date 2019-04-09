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Общество

Опыт Псковской области по поддержке народа сето представят на форуме «Арктика – территория диалога»

9 апреля 2019 года, 11:55

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников участвует в двухдневном Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» в Петербурге. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Форум «Арктика — территория диалога» пройдет в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля.
Фото Сергея Герасимова.
Главе региона предстоит провести несколько рабочих встреч и переговоров, а также подписать соглашение с министерством строительства и ЖКХ России по внедрению цифровых технологий в ЖКХ «Умный город».

Особое внимание в рамках форума уделят сохранению коренных народов севера. Михаил Ведерников расскажет об опыте Псковской области по поддержке и сохранению компактно проживающего в регионе малого финно-угорского народа сето и его культурной идентичности в рамках панельной дискуссии «Лучшие практики и проекты в сфере образования для детей коренных народов».

Кроме того, Михаил Ведерников станет участником пленарного заседания на тему «Арктика объединяет молодежь: возможности для самореализации и карьерного роста», в рамках которого запланированы выступления президента Владимира Путина, президентов Финляндии и Исландии, премьер-министров Норвегии и Швеции.

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