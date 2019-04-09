Трое псковичей взяли призовые места на XV первенстве России по таврелям

Шахматисты Центра спортивной подготовки Псковской области Кирилл Титов, Николай Зиновьев и Татьяна Коршакова завоевали призовые места на XV первенстве России по русским шахматам (таврелям) среди детей, которое состоялось в Москве.

Эта интеллектуальная игра напоминает индийские шахматы. Она основана на древнерусской шахматной игре «Тавлеи». Игра активно популяризируется экс-чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым.

На первенстве страны великолучанин Кирилл Титов занял первое место в возрастной группе 2006—2008 годов рождения Николай Зиновьев занял 9-е место. Татьяна Коршакова заняла вторую строчку среди девушек 2001—2005 годов рождения. Наставники шахматистов — тренер-преподаватель Валентин Власов и тренер-преподаватель Виктор Попов. В турнире приняли участие спортсмены из Псковской, Смоленской, Нижегородской, Владимирской, Московской областей и Москвы.