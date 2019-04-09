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Спорт

Трое псковичей взяли призовые места на XV первенстве России по таврелям

9 апреля 2019 года, 10:58

Шахматисты Центра спортивной подготовки Псковской области Кирилл Титов, Николай Зиновьев и Татьяна Коршакова завоевали призовые места на XV первенстве России по русским шахматам (таврелям) среди детей, которое состоялось в Москве.

Таврели — игра, похожая на шахматы.
Фото Центра спортивной подготовки Псковской области.
Эта интеллектуальная игра напоминает индийские шахматы. Она основана на древнерусской шахматной игре «Тавлеи». Игра активно популяризируется экс-чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым.

На первенстве страны великолучанин Кирилл Титов занял первое место в возрастной группе 2006—2008 годов рождения Николай Зиновьев занял 9-е место. Татьяна Коршакова заняла вторую строчку среди девушек 2001—2005 годов рождения. Наставники шахматистов — тренер-преподаватель Валентин Власов и тренер-преподаватель Виктор Попов. В турнире приняли участие спортсмены из Псковской, Смоленской, Нижегородской, Владимирской, Московской областей и Москвы. 

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