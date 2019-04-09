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Происшествия

Желание купить колёсные диски привело великолучанина в руки к мошенникам

9 апреля 2019 года, 11:11

Великолучанин стал жертвой мошенников, сделав заказ на липовом интернет-сайте. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В марте житель города на Ловати на одном из сайтов заинтересовался объявлением о продаже колесных дисков для автомобиля. Он списался с продавцом и перечислил на указанный счет более 19 тысяч рублей, после чего стал ждать доставки заказа. Но автомобильных дисков он так и не дождался, а сайт перестал функционировать. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Сейчас с этим делом работают специалисты.

Отметим, что подобные факты мошенничества, связанные с куплей-продажей в сети, далеко не единичны. В связи с этим полицейские призывают граждан быть максимально острожными в такого рода ситуациях.

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