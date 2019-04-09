Ранее судимый житель Великих Лук вновь окажется на скамье подсудимых

Подозреваемого в грабеже мужчину задержали островские полицейские. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В Острове вечером 6 апреля у дома по улице Сиреневой неизвестный злоумышленники похитил у прохожей мобильный телефон и скрылся. Потерпевшая обратилась за помощью к стражам порядка.

Полицейским по «горячим следам» удалось в кратчайшие сроки установить подозреваемого. Им оказался не работающий, ранее судимый местный житель, 1979 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.