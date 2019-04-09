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Происшествия

Псковичка хотела купить смартфон в интернете и потеряла крупную сумму

9 апреля 2019 года, 09:45

Потерей денег обернулась попытка псковички купить в интернете мобильный телефон. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Это 24-летняя девушка нашла в сети сайт по продаже смартфонов и выбрала интересующую её модель. Списавшись с продавцами, она перечислила на указанный счет 36 тысяч рублей. Однако, в итоге осталась без заказанного девайса. Сайте же перестал функционировать. Позже пользователи получили предупреждение о том, что данный сайт используется мошенниками. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

По факту мошенничества идёт проверка.

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