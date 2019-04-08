Байкеру, насмерть сбившему девочку в Пскове, грозит 5 лет

В Пскове по факту смертельного наезда мотоциклиста на 6-летнюю девочку возбуждено уголовное дело. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«Почти сутки виновник ДТП находился без сознания и только сейчас пришёл в себя. Сейчас с ним работает следователь, - сообщил «Псковской правде» начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области Алексей Баранов. Исходя из состояния здоровья мотоциклиста следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении водителя мотоцикла под стражу. Назначено несколько экспертиз, которые помогут установить обстоятельства произошедшего».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание, которое грозит виновнику аварии - пять лет лишения свободы.

Напомним, ДТП произошло 7 апреля в 16.30 в Пскове у дома №5 по проспекту Энтузиастов. 33-летний водитель мотоцикла «Honda» не сумел вовремя затормозить и сбил маленькую девочку, которая вместе с мамой переходила дорогу по «зебре».