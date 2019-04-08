Силовики со всей области сразились на соревнованиях по рукопашному бою в «Олимпе»

Соревнования прошли при поддержке комитета по спорту Псковской области. Победители получили грамоты и медали, подарки и сладкие призы. Юниоры (спортсмены старше 18 лет) и особо отличившиеся бойцы были дополнительно отмечены кубками.

- Нашей федерации рукопашного боя всего полгода, и это вторые соревнования, которые мы проводим. Самое трудное было собрать и подготовить качественный судейский состав. И у нас это получилось, во многом благодаря поддержке друзей – офицеров силовых структур региона, которые сами надели судейскую форму, понимая важность развития рукопашного боя в Псковской области. Если в декабре мы работали в один ковер, то в эти соревнования уже смогли запустить две площадки, что позволило принять большее количество участников, не затягивая соревнования», - поделилась главный организатор соревнований Дина Дымова.