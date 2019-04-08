Силовики со всей области сразились на соревнованиях по рукопашному бою в «Олимпе»

Кубок Псковской области по рукопашному бою 6 апреля в псковском «Олимпе» собрал 120 участников из Пскова, Великих Лук, Гдова, Печор и Себежа. Разыграно 30 комплектов наград.
Кубок Псковской области по рукопашному бою 6 апреля в псковском «Олимпе» собрал 120 участников из Пскова, Великих Лук, Гдова, Печор и Себежа. Разыграно 30 комплектов наград.
- Нашей федерации рукопашного боя всего полгода, и это вторые соревнования, которые мы проводим. Самое трудное было собрать и подготовить качественный судейский состав. И у нас это получилось, во многом благодаря поддержке друзей – офицеров силовых структур региона, которые сами надели судейскую форму, понимая важность развития рукопашного боя в Псковской области. Если в декабре мы работали в один ковер, то в эти соревнования уже смогли запустить две площадки, что позволило принять большее количество участников, не затягивая соревнования», - поделилась главный организатор соревнований Дина Дымова.