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Спорт

Силовики со всей области сразились на соревнованиях по рукопашному бою в «Олимпе»

8 апреля 2019 года, 17:56

Кубок Псковской области по рукопашному бою 6 апреля в псковском «Олимпе» собрал 120 участников из Пскова, Великих Лук, Гдова, Печор и Себежа. Разыграно 30 комплектов наград.

Рукопашный бой – традиционный для силовых структур вид боевых искусств.
Фото комитета по спорту Псковской области.
Соревнования прошли при поддержке комитета по спорту Псковской области. Победители получили грамоты и медали, подарки и сладкие призы. Юниоры (спортсмены старше 18 лет) и особо отличившиеся бойцы были дополнительно отмечены кубками.

- Нашей федерации рукопашного боя всего полгода, и это вторые соревнования, которые мы проводим. Самое трудное было собрать и подготовить качественный судейский состав. И у нас это получилось, во многом благодаря поддержке друзей – офицеров силовых структур региона, которые сами надели судейскую форму, понимая важность развития рукопашного боя в Псковской области. Если в декабре мы работали в один ковер, то в эти соревнования уже смогли запустить две площадки, что позволило принять большее количество участников, не затягивая соревнования», - поделилась главный организатор соревнований Дина Дымова.

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