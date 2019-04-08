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Общество

На улице Никитина в Гдове появился новый жилой дом, в который заселят 90 человек

8 апреля 2019 года, 17:12

В Гдове завершилось строительство дома по программе расселения аварийного жилья. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Новое жилое здание появилось на улице Никитина, дом 40б. Дом имеет четыре этажа, три подъезда и состоит из 53 квартир. В благоустроенное жилье переедут 90 человек. Сейчас с новоселами заключаются соответствующие договоры.

В срок до 31 мая будет произведено благоустройство территории вокруг нового дома: озеленение, асфальтирование подъездных дорог, тротуаров, устройство хозяйственных площадок.

Напомним, что в рамках программы по переселению граждан из ветхого жилья в Гдове будет расселено порядка 2 тысяч квадратных метров ветхого жилья.

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