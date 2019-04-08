Новый спортивно-развлекательный парк появится в Печорах пересечении улиц Свободы и Кузнечной

Спортивно-развлекательный парк появится в Печорах по программе «Формирование современной городской среды». Парк будет располагаться на пересечении улиц Свободы и Кузнечной на неблагоустроенной сейчас общественной территории. Спортивно-развлекательный парк будет разделен на три зоны. Будет установлена огражденная спортивная площадка с прорезиненным покрытием для игры в мини-футбол и волейбол, на средней части сделают зону отдыха, а за ней расположится территория для детей младшего возраста и занятий физкультурой. Там установят тренажеры под открытым небом.

По всему периметру парка будет возможность кататься на роликах и заниматься скандинавской ходьбой. Новый объект будет огорожен живой изгородью, а освещен светодиодным лампами. В парк можно будет зайти с двух сторон.

С предложением благоустроить этот участок города выступила инициативная группа жителей, на предварительных обсуждениях были выслушаны пожелания граждан и уже «есть понимание общей картины». В ближайшие дни будет утверждено наименование парка.

Глава Печорского района Дмитрий Сопотов рассказал, что для реализации проекта выделены 5, 9 млн рублей.

- Уже составлен эскизный проект. Стоит задача определить техническое задание, сметную стоимость. Если выходим за рамки, будем искать возможности софинансирования от частного инвестора и областной администрации. Надеемся на поддержку губернатора в этой части, – отметил глава района.