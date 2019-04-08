В Пушкинских Горах впервые состоялся областной фестиваль ГТО среди семейных команд

В соревнованиях участвовали 8 семей из 6 муниципалитетов. В состав каждой семейной команды вошли представители сразу нескольких поколений (дети, мамы и папы, бабушки и дедушки). Самой возрастной участницей фестиваля стала Тимофеева Ольга Витальевна из Порхова, ей 66 лет.

Участники выполняли испытания комплекса ГТО: наклон вперед с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег на длинные дистанции, подтягивание на высокой перекладине (мальчики и папы), подтягивание на низкой перекладине (девочки и мамы). По итогам соревнований в личном первенстве первое место среди девочек заняла Виктория Яцко (Псков), среди мальчиков – Тимофей Драгунов (Псков). Среди мам золотую награду получила Ольга Яцко (Псков), среди пап - Владимир Рыцев (Печоры). Лучшей бабушкой стала Валентина Яцко (Псков), а единственный участвующий в соревнованиях дедушка из Печор Николай Рыцев показал лучший результат среди всех взрослых участников фестиваля.

Победителем соревнований стала команда Яцко из Пскова. Именно эта семья будет представлять регион на Всероссийском фестивале ГТО среди семейных команд, который пройдет в Сочи 1 - 4 мая 2019 года. Второе место - у семьи Рыцевых (Печоры), бронзовым призером соревнований стала команда Драгуновых (Псков).

Напомним, что прежде звание самой спортивной семьи региона носила семья Виткиных из Порхова.