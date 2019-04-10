В Псковском районе ищут 77-летнего Владимира Антонова, страдающего потерей памяти (ФОТО)

Разыскивается 77-летний житель деревни Середка Антонов Владимир Васильевич. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

6 апреля этот мужчина ушел из дома по месту жительства и бесследно исчез. Известно, что мужчина страдает потерей памяти.

На вид Владимиру Васильевичу 70 лет. Рост 160-165, плотного телосложения, волосы светло-русого цвета. Был одет в дублёнку темно-коричневого цвета, темно-синие брюки и зеленые сапоги.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Васильевича, полицейские просят обратиться по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19. Контактные телефоны: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.