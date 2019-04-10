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Происшествия

В Псковском районе ищут 77-летнего Владимира Антонова, страдающего потерей памяти (ФОТО)

10 апреля 2019 года, 17:56

Разыскивается 77-летний житель деревни Середка Антонов Владимир Васильевич. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полиция просит помощи в поисках жителя Середки.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
6 апреля этот мужчина ушел из дома по месту жительства и бесследно исчез. Известно, что мужчина страдает потерей памяти.

На вид Владимиру Васильевичу 70 лет. Рост 160-165, плотного телосложения, волосы светло-русого цвета. Был одет в дублёнку темно-коричневого цвета, темно-синие брюки и зеленые сапоги.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Васильевича, полицейские просят обратиться по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19. Контактные телефоны: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.

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