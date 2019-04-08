Трофейную технику, захваченную у сирийских боевиков, покажут псковичам 26 апреля

Поезд с захваченным в Сирии вооружением прибудет в Псков 26 апреля. На следующий день передвижную выставку развернут на железнодорожной станции Великих Лук. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Поезд будет состоять их двадцати вагонов, на которых представлено более 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, экипировки и оборудования террористов.

Экскурсоводами выступят участники операции в Сирии.

Напомним, акция проводится Министерством обороны России по решению президента России Владимира Путина.