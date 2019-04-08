Потерявшегося 3-летнего ребёнка нашли псковские росгвардейцы Василий Новиков и Тигран Арушанян

Псковские росгвардейцы нашли потерявшегося в Пскове 3-летнего ребёнка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Получив сообщение о пропаже маленького ребенка с улицы Белинского, на поиски незамедлительно выдвинулся наряд вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика полиции Тиграна Арушаняна и прапорщика полиции Василия Новикова.

В кратчайшие сроки маленького мальчика удалось обнаружить на улице Труда. Его здоровью и жизни ничего не угрожало. Росгвардейцы передали ребенка сотрудникам полиции.

В связи с этим псковских родителей призывают предельно внимательно относиться к безопасности детей, а в случае пропаже немедленно обращаться в полицию. Чем быстрее начнутся поиски, тем больше вероятность, что с ребёнком не случиться ничего плохого.