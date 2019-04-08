Слухи о закрытии сельских школ прокомментируют в пресс-центре «Псковской правды»

Во вторник, 9 апреля, в 13.00 в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция руководителя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова.
Во вторник, 9 апреля, в 13.00 в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция руководителя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова.
Свои вопросы Александру Седунову вы можете задать по телефону (8112) 57-31-23, в паблике «Псковской правды» ВКонтакте (в личных сообщениях), в комментариях под этой новостью или прислать его на почту pravda@pravdapskov.ru.