Слухи о закрытии сельских школ прокомментируют в пресс-центре «Псковской правды»

Во вторник, 9 апреля, в 13.00 в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция руководителя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова.

Откуда берутся слухи про закрытие некоторых сельских школ? Как идёт строительство новых детских садов и школ в регионе? Чего ждать от предстоящего ЕГЭ и на какие тонкости обратить внимание? На эти и другие вопросы журналистов мы получим ответы уже завтра в пресс-центре «Псковской правды».

Свои вопросы Александру Седунову вы можете задать по телефону (8112) 57-31-23, в паблике «Псковской правды» ВКонтакте (в личных сообщениях), в комментариях под этой новостью или прислать его на почту pravda@pravdapskov.ru.