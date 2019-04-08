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Пресс-центр / Анонсы

Слухи о закрытии сельских школ прокомментируют в пресс-центре «Псковской правды»

8 апреля 2019 года, 12:20

Во вторник, 9 апреля, в 13.00 в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция руководителя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова.

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ Псковской области.
Фото Андрея Степанова.
Откуда берутся слухи про закрытие некоторых сельских школ? Как идёт строительство новых детских садов и школ в регионе? Чего ждать от предстоящего ЕГЭ и на какие тонкости обратить внимание? На эти и другие вопросы журналистов мы получим ответы уже завтра в пресс-центре «Псковской правды».

Свои вопросы Александру Седунову вы можете задать по телефону (8112) 57-31-23, в паблике «Псковской правды» ВКонтакте (в личных сообщениях), в комментариях под этой новостью или прислать его на почту pravda@pravdapskov.ru.

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