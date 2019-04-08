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Происшествия

В интернете предлагают убрать пешеходный переход в Пскове, где погибла 6-летняя девочка

8 апреля 2019 года, 13:00

Пользователи ВКонтакте предлагают убрать пешеходный переход на проспекте Энтузиастов, где 7 апреля под колёсами мотоцикла погибла 6-летняя девочка. Сообщения с предложениями опубликованы в группе «Жесть по-псковски». В качестве альтернативы ликвидации перехода, интернет-пользователи предлагают установить светофор и лежачих полицейских на месте недавней трагедии.

Лара Кильган: «Давно бы светофор поставили на этом переходе. Сколько ещё нужно, чтоб людей было сбито и погибло?»

Дарья Шрамко: «Лежачих полицейских там не хватает, столько детей гуляет там, а вокруг носятся. Бедная девочка».

Ирина Пономарева: «Там дурацкий пешеходный переход. Самой страшно там переходить».

Татьяна Кузнецова: «Господи! Когда-же поставят лежачих полицейских туда? Скольких ещё должны сбить!»

Юлия Ильина: «Надеюсь власти задумаются, что светофор нужен там. Постоянно кого-то сбивают. Камеры для них (ред.- мотоциклистов) и знаков не существует.

Подобного рода предложения собирают десятки лайков, в некоторых случаях их количество достигает ста.

Напомним, 7 апреля в псковской больнице умерла девочка, сбитая мотоциклистом на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Энтузиастов.

Уполномоченный по правам детей в Псковской области Наталия Соколова призвала водителей не торопиться и быть внимательными на дороге, а члены мотоклуба «Позитивная механика» предлагают провести встречу с ГИБДД для предотвращения подобных трагедий.

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