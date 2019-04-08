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Происшествия

Мотоклуб «Позитивная механика» хочет обсудить с ГИБДД гибель 6-летней девочки в Пскове

8 апреля 2019 года, 11:30

Члены псковского мотоклуба «Позитивная механика» выразили соболезнования родственникам и близким 6-летней девочки, погибшей 7 апреля под колёсами мотоцикла.

«Для каждого из нас потеря близкого человек – страшное горе. Берегите себя и родных!», - говорится в официальном сообщении клуба ВКонтакте.

«Сейчас мы сотрудничаем с ГИБДД, выясняем все обстоятельства произошедшего. Чтобы предотвратить подобные трагедии, считает необходимым провести встречу ГИБДД с псковскими мотоклубами».

Напомним, 7 апреля в псковской больнице умерла девочка, сбитая мотоциклистом на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Энтузиастов.

Уполномоченный по правам детей в Псковской области Наталия Соколова призвала водителей не торопиться и быть внимательными на дороге.

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