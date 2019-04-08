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Культура

Опубликована уточнённая программа фестиваля «Ледовое побоище» в Гдовском районе

8 апреля 2019 года, 11:09

В субботу, 20 апреля, в деревне Самолва Гдовского района состоится военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище – 2019», в котором примут участие более 100 представителей клубов военно-исторической реконструкции нашей страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Владимира, Воркуты и Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В 10.50 начнется панихида по воинам дружины князя Александра Невского в церкви Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище Гдовского района.

В 11.00 состоится торжественный митинг у церкви Михаила Архангела.

В 13.00 начнется главное мероприятие программы – реконструкция великой битвы.

Программу мероприятия продолжат турнир, пешие и конные состязания рыцарей. Для посетителей фестиваля будут работать средневековая ярмарка, интерактивные площадки.

Напомним, 18 апреля отмечается День воинской славы России. 5 апреля 1242 года по старому стилю, то есть 12 апреля по новому стилю, воины Александра Невского одержали победу над войском Ливонского ордена на Чудском озере. 

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