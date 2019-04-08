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Происшествия

Из-за непотушенной сигареты 58-летний житель Псковского района погиб в огне

8 апреля 2019 года, 10:52

Неосторожное обращение с огнем при курении привело к пожару в псковской деревне Крутик. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

ЧП произошло 8 апреля около 15 часов. Получив сообщение о возгорании в жилом доме, пятеро огнеборцев отправились на помощь. В результате пожара сгорел дом и хозяйственная постройка. На месте происшествия спасатели нашли тело 58-летнего мужчины. Эксперты считают наиболее вероятной причиной пожара неосторожность при курении.

В связи с этим, жителям Псковской области напоминают правила, которые помогут уберечь себя и близких от подобных пожаров:

- постарайтесь навсегда отказаться от привычки курить;

- особенно опасно курить на кровати: так вы можете заснуть, позволяя непотушенной сигарете выпасть из вашей руки, что может привести к загоранию;

- не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;

- никогда не оставляйте непотушенной сигарету, тушите её только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол, не поленитесь обезопасить себя и своих близких от печальных последствий;

- никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты;

- внимательно следите за курящими домочадцами.

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