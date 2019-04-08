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Культура

Этим летом завершится реставрация Двора Постникова и башен Окольного города

8 апреля 2019 года, 10:36

Работы на Дворе Постникова и башнях Окольного города близятся к завершению. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Все объекты будут доступны для маломобильных групп населения.
Фотографии Псковского музея-заповедника.
На объектах Варлаамовского угла подходят к концу каменные работы, устройство внутренних перекрытий и лестниц башен. Работы по благоустройству прилегающей территории начнутся в ближайшие дни.

На Варлаамовской башне окончательно смонтированы металлические опоры для установки планарного остекления, выполнена докомпоновка стен камнем, уложены первые венцы деревянного завершения, и вот уже со дня на день будет начат монтаж деревянного режевого шатрового завершения.

Работы на объекте выполняют специалисты АО «Ренессанс-Реставрация».
Фото Александра Машкарина.
На Дворе Постникова в данный момент устанавливаются окна и двери, ведутся отделочные работы, помещения постепенно принимают вид, задуманный архитекторами.

По предварительной информации, реставрацию планируют завершить этим летом.

Напомним, на масштабную реконструкцию Варлаамовского угла и двора Постниковых Всемирный банк выделил десятки миллионов долларов.

КСТАТИ

Клад из старинных монет, замурованные лестницы и ворота со старых фотографий увидят псковичи после завершения работ по реставрации купеческих палат на Запсковье.

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