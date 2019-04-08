Этим летом завершится реставрация Двора Постникова и башен Окольного города

Работы на Дворе Постникова и башнях Окольного города близятся к завершению. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Работы на Дворе Постникова и башнях Окольного города близятся к завершению. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
По предварительной информации, реставрацию планируют завершить этим летом.
Напомним, на масштабную реконструкцию Варлаамовского угла и двора Постниковых Всемирный банк выделил десятки миллионов долларов.
Клад из старинных монет, замурованные лестницы и ворота со старых фотографий увидят псковичи после завершения работ по реставрации купеческих палат на Запсковье.