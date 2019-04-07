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Экономика / Инвестиции

«Титан-Полимер» подтвердил приглашение противников строительства завода в Омск

7 апреля 2019 года, 14:15

Группа компаний «Титан» направила приглашение оппонентам Строительства завода по производству полиэстера «Титан-Полимер» в Псковской области посетить производство в Омске.

Как сообщили корреспонденту «Псковской правды» в информационном центре «Титан-Полимера» в Пскове, приглашения были направлены более чем десятку человек из числа критиков появления предприятия в ОЭЗ «Моглино». Приглашения, в частности, были направлены в региональные отделения КПРФ и «Яблока».

Отметим, что оппоненты строительства завода под Псковом делали акцент на якобы экологической опасности производства. Однако специалисты доказали, что производственный цикл безопасен. Эксперты сошлись во мнении, что оппоненты «Титан-Полимера» преследуют собственные политические выгоды.

На данный момент группа для выезда в Омск формируется, но уже известно, что представители ряда политических сил ищут формальные предлоги откататься от приглашения.

Напомним, ГК «Титан» намерена вложить 13 млрд рублей в развитие производства полиэстера и БОПЭТ-пленки в Псковской области. Речь идёт о создании 2000 рабочих мест на основном и смежных производствах.

О намерении посетить предприятия «Титана» в Омске уже заявили ряд общественников Псковской области. 

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