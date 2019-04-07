Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Происшествия

Не прекращаются поиски великолучанина с очень широкими бровями (ФОТО)

7 апреля 2019 года, 10:31

В Великих Луках продолжаются поиски 34-летнего Евгения Васильева, который в апреле 2017 года был досрочно освобожден из тюрьмы. До момента пропажи мужчина жил в общежитии на улице Дружбы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полиция просит помочь в поисках мужчины.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
На вид ему 31 год. Худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Евгения Васильева, просьба позвонить по телефонам: (8-811-53) 5-27-94 или 02.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
10 апреля 17:32

Убил по пути

Псковский браконьер подстрелил беременную самку лося, носившую двух детёнышей

Происшествия / ДТП
8 апреля 13:53

Мама 6-летней Верочки: Мотоциклист сбил дочку, пытаясь спасти себя

«Псковская правда» связалась с мамой погибшей девочки

Происшествия
26 марта 14:18

Огонь не пощадил иконы

Храму на родине Патриарха Московского и всея Руси Тихона в Кунье нужна помощь