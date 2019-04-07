Не прекращаются поиски великолучанина с очень широкими бровями (ФОТО)

В Великих Луках продолжаются поиски 34-летнего Евгения Васильева, который в апреле 2017 года был досрочно освобожден из тюрьмы. До момента пропажи мужчина жил в общежитии на улице Дружбы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
На вид ему 31 год. Худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.
Полиция просит помочь в поисках мужчины.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Если вам что-либо известно о местонахождении Евгения Васильева, просьба позвонить по телефонам: (8-811-53) 5-27-94 или 02.