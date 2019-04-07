Не прекращаются поиски великолучанина с очень широкими бровями (ФОТО)

В Великих Луках продолжаются поиски 34-летнего Евгения Васильева, который в апреле 2017 года был досрочно освобожден из тюрьмы. До момента пропажи мужчина жил в общежитии на улице Дружбы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.