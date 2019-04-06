В Псковском региональном отделении ОНФ намерены усилить экспертную работу

Избранный сопредседатель Псковского регионального отделения ОНФ Галина Неваленная заявила о том, что обновленный штаб организации намерен усилить экспертную работу. Об этом, по ее словам, шла речь в субботу, 6 апреля, на отчетно-выборной конференции отделения.