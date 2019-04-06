В Псковском региональном отделении ОНФ намерены усилить экспертную работу

Избранный сопредседатель Псковского регионального отделения ОНФ Галина Неваленная заявила о том, что обновленный штаб организации намерен усилить экспертную работу. Об этом, по ее словам, шла речь в субботу, 6 апреля, на отчетно-выборной конференции отделения.
«Обществом востребованы компетентные, независимые оценки в самых разных ситуациях. У нас есть возможность их представлять, в том числе с привлечением сторонних специалистов. И в составе обновленного штаба много экспертов», - подчеркнула Галина Неваленная.
Вопросы экспертной работы стали одними из самых обсуждаемых на конференции ОНФ
Фото пресс-службы ОНФ
В состав штаба вошли 20 человек. Помимо трех сопредседателей — Галины Неваленной, Андрея Царева и Владимира Никишина — в нем целый ряд широко известных псковичам имен: журналисты Олег Константинов и Наталья Юрченко, общественники Сергей Елизаров, Ольга Кутузова и Валерий Павлов и многие другие.