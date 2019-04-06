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Общество

В Псковском региональном отделении ОНФ обновился состав сопредседателей

6 апреля 2019 года, 14:54

На отчетно-выборной конференции Псковского регионального отделения Общероссийского Народного Фронта в субботу, 6 апреля, обновлен состав сопредседателей и состав штаба организации, сообщает корреспондент «Псковской правды» со ссылкой на участника конференции.

В обновленный состав штаба реготделения ОНФ вошли известные в области люди
Фото пресс-службы ОНФ
В состав штаба вошли 20 человек. Сопредседателями отделения, как и ранее, избраны три человека. Так, сопредседателем вновь избран член Общественной палаты России Андрей Царев. Новыми сопредседателями стали член общественной палаты Псковской области, врач Галина Неваленная и руководитель Псковского военно-патриотического клуба «Высота» Владимир Никишин.

Депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко стал руководителем исполкома регионального отделения ОНФ.

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