В Псковском региональном отделении ОНФ обновился состав сопредседателей

На отчетно-выборной конференции Псковского регионального отделения Общероссийского Народного Фронта в субботу, 6 апреля, обновлен состав сопредседателей и состав штаба организации, сообщает корреспондент «Псковской правды» со ссылкой на участника конференции.
В состав штаба вошли 20 человек. Сопредседателями отделения, как и ранее, избраны три человека. Так, сопредседателем вновь избран член Общественной палаты России Андрей Царев. Новыми сопредседателями стали член общественной палаты Псковской области, врач Галина Неваленная и руководитель Псковского военно-патриотического клуба «Высота» Владимир Никишин.
В обновленный состав штаба реготделения ОНФ вошли известные в области люди
Фото пресс-службы ОНФ
Депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко стал руководителем исполкома регионального отделения ОНФ.