Свидетелей ДТП, в котором пострадала девушка-пешеход, разыскивают в Пскове

ГИБДД УМВД России по городу Пскову разыскивает водителя, который сбил девушку на пешеходном переходе.

На улице Труда у дома № 51 в Пскове вчера, 5 марта, около 8 часов 45 минут водитель , предположительно на джипе, сбил 20-летнюю на девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Нарушитель ПДД с места происшествия скрылся, а пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего или располагает какой-либо информацией о данном ДТП, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.