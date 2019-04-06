Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Общество / Коммуналка

В Псковской области регоператор по обращению с ТКО помогает в проведении субботников

6 апреля 2019 года, 12:57

Компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области помогает в организации и проведении в регионе субботников. В субботу, 6 апреля, такой субботник проходит в Выбутах, на родине княгини Ольги, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Руководитель компании Сергей Пайст отметил, что регоператор всегда готов придти на помощь активным жителям области, которые хотят сделать общий дом чище.

На субботнике в Выбутах компания «Экопром»(региональный оператор по обращению с твердыми  - группа компаний «Мехуборка») предоставила необходимый инвентарь,  а также обеспечивает вывоз убранного мусора.

Предпасхальный субботник в Выбутах
Фото ПАИ
Сергей Пайст также отметил, что на совместных совещаниях с Управлением городского хозяйства администрации Пскова намечено несколько мест в городе, где пройдут субботники с участием предприятий и организаций. Регоператор намерен оказывать помощь в организации уборки и вывозе мусора.

«Это будет происходить по все области, - отметил Пайст. - И мы также попросим оказать содействие и операторов, транспортирующих отходы на территории различных муниципальных образований, где они есть. Также оператор по размещению отходов будет задействован для того, чтобы привести в течение апрельского месячника регион в красивый вид и встречать лето».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
30 апреля 12:12

Удобный сервис для пассажиров

Безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням

Общество
30 апреля 11:03

Пришлось побегать

В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом, загоревшийся от пала травы

Общество
30 апреля 10:58

Сухая весна

Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы