В Псковской области регоператор по обращению с ТКО помогает в проведении субботников

Компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области помогает в организации и проведении в регионе субботников. В субботу, 6 апреля, такой субботник проходит в Выбутах, на родине княгини Ольги, сообщает корреспондент «Псковской правды».
Руководитель компании Сергей Пайст отметил, что регоператор всегда готов придти на помощь активным жителям области, которые хотят сделать общий дом чище.
На субботнике в Выбутах компания «Экопром»(региональный оператор по обращению с твердыми - группа компаний «Мехуборка») предоставила необходимый инвентарь, а также обеспечивает вывоз убранного мусора.
Сергей Пайст также отметил, что на совместных совещаниях с Управлением городского хозяйства администрации Пскова намечено несколько мест в городе, где пройдут субботники с участием предприятий и организаций. Регоператор намерен оказывать помощь в организации уборки и вывозе мусора.
«Это будет происходить по все области, - отметил Пайст. - И мы также попросим оказать содействие и операторов, транспортирующих отходы на территории различных муниципальных образований, где они есть. Также оператор по размещению отходов будет задействован для того, чтобы привести в течение апрельского месячника регион в красивый вид и встречать лето».