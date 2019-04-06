В Псковской области регоператор по обращению с ТКО помогает в проведении субботников

Компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области помогает в организации и проведении в регионе субботников. В субботу, 6 апреля, такой субботник проходит в Выбутах, на родине княгини Ольги, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Руководитель компании Сергей Пайст отметил, что регоператор всегда готов придти на помощь активным жителям области, которые хотят сделать общий дом чище.

На субботнике в Выбутах компания «Экопром»(региональный оператор по обращению с твердыми - группа компаний «Мехуборка») предоставила необходимый инвентарь, а также обеспечивает вывоз убранного мусора.