Псковские спасатели напомнили о технике безопасности в шашлычный сезон

Теплые весенние выходные - хороший повод отправиться на природу с шашлыками. В ГУ МЧС России по Псковской области напомнили правила безопасности в шашлычный сезон.

На пикнике сотрудники МЧС рекомендуют использовать специальные угли и мангал. Без мангала или гриля огонь получает опасную свободу. Отдыхая, вы можете отвлечься от огня и обнаружить пожар слишком поздно.

-мВ мангале же огонь полностью подчинен вам, что обеспечивает безопасность, - говорят пожарные. - Не разжигайте костер или мангал над низко растущими деревьями.

не забывайте о правилах безопасности на даче или возле индивидуального дома.

- Если вы готовите шашлык на даче или приусадебном участке, располагайте мангал в специально отведенном для этого месте, вдали от дома и хозяйственных построек, - напоминают специалисты. - Не оставляйте разожжённый мангал без присмотра, и, тем более, не доверяйте разведение огня детям. При приготовлении шашлыков не забывайте, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, далее начинается тление и горение.

Воздержитесь от использования для розжига легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, керосин): горючие пары во время поднесения спички могут опалить вас, а если в мангале или костре есть хоть одна искорка, то не исключена вероятность того, что бутылка с жидкостью может вспыхнуть в ваших руках.

- Любой пожар легче предотвратить, чем потушить! - предостерегают в МЧС.