Жители Пскова и Псковского района в полдень выйдут на толока в Выбутах

Сегодня, 6 апреля, в полдень на родине княгини Ольги в Выбутах состоится православная толока, приуроченная к Пасхе. Предложение организовать субботник поступило от прихожан храма Илии Пророка, псковичей, жителей деревень Бабаево, Покрутище, Кузнецово, Раздолье. Идею разделили также и паломники, посещающие места связанные с именем равноапостольной княгини Ольги.

В старые времена на толоку собиралось много народу, чтобы выполнить какие-то общественные или большие работы.

После того, как растаял снег, по всему берегу погоста Выбуты обнажился мусор.

— В предпасхальные дни, объединив усилия каждого из нас, мы постараемся привести территорию в порядок, — сообщили организаторы мероприятия.

В субботнике на родине равноапостольной княгини Ольги примет участие региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Экопром» (группа компаний «Мехуборка»). Она снабдит участников акции граблями, перчатками , мешками для мусора и другим уборочным инвентарем. Также поможет вывезти собранный мусор.

Желающих принять участие в выбутских толоках ждут сегодня в 12.00 на берегу Великой у храма Илии Пророка.

Есть вопросы, звоните организаторам мероприятия по тел. 8-921-505-51-47.