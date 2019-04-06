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Общество

Дачный дом сгорел в садоводстве «Надежда»

6 апреля 2019 года, 10:15

Сегодня, 6 апреля, сгорел дачный дом в СНТ «Надежда» в Ядровской волости, Псковского района, сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области. Сигнал о возгорании поступил в 3 часа 35 минут. В ликвидации пожара принимали участие 3 единицы техники, 11 человек.

Кроме того в течение минувших суток псковские пожарные принимали участие в ликвидации еще 13 техногенных пожаров:

1. г. Пустошка, ул. Речная

2. Себежский район, г.п. «Идрица», д. Харманово

3. МО «Пушкиногорье», д. Дмитрово

4. Порховский район, Славковская волость, д. Скрипово

5. Пушкиногорский район, Велейская волость, д. Марамохи.

6. МО «Пушкиногорье», д. Антоново

7. Порховский район, Полонская волость, д. Хрычково.

8. Псковский район, Карамышевская волость, д. Локоть.

9. п. Красногородск, ул. Гагарина

10.Великолукский район, Лычёвская волость, д. Аккарочково.

11. Великолукский район, Черпесская волость, д. Болонёв Бор

12. Великие Луки, ул. Ставского

13. Великолукский район, Лычёвская волость, д. Аккарочково

Телефон службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.

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