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Общество

До +16 ожидается 6 апреля в Псковской области

6 апреля 2019 года, 09:11

По данным Псковского гидрометцентра сегодня, 6 апреля, в Псковской области ожидается теплая,  без осадков погода.

Ветер юго-восточный, 2 - 7 м/сек. Температура по области: ночью -2…+3 С, днем +11…+16 С.

Атмосферное давление будет высоким.

Апрель месяц капризный : может выпасть снег, а потом будет жарко, как летом. Народный календарь нам говорит о том, что если в апреле сыро, по будет хорошая пашня и грибное лето. Гроза в начале апреля предвещает теплое лето и урожай орехов. А вот если молния сверкает, а грома не слышно, то лето будет засушливое. Много березового сока сулит дождливое лето. 

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