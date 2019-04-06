До +16 ожидается 6 апреля в Псковской области

По данным Псковского гидрометцентра сегодня, 6 апреля, в Псковской области ожидается теплая, без осадков погода.

Ветер юго-восточный, 2 - 7 м/сек. Температура по области: ночью -2…+3 С, днем +11…+16 С.

Атмосферное давление будет высоким.

Апрель месяц капризный : может выпасть снег, а потом будет жарко, как летом. Народный календарь нам говорит о том, что если в апреле сыро, по будет хорошая пашня и грибное лето. Гроза в начале апреля предвещает теплое лето и урожай орехов. А вот если молния сверкает, а грома не слышно, то лето будет засушливое. Много березового сока сулит дождливое лето.