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Экономика

Власти Псковской области выделили 70 миллионов рублей на поддержку аграриев

5 апреля 2019 года, 16:18

В преддверии нового сезона власти Псковской области направили 70 миллионов рублей на поддержку аграриев. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В 2019 году в регионе посевная площадь выросла на одну тысячу гектар и составила около 240 тысяч гектар. Осенью сельхозпредприятия засеяли озимых культур на площади 26 тысяч гектар, большая часть которых – озимые зерновые (21 тысяч гектар). Тогда как в прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий сев озимых составил только около 8 тысяч гектар.

В планах у сельхозтоваропроизводителей серьезно обновить материальную базу своих предприятий. С начала года уже приобретено 30 единиц специализированной сельскохозяйственной техники. Всего на эти цели планируется направить порядка 300 миллионов рублей. В 2018 года на обновление парка аграрии направили около 220 миллионов рублей.

Отметим, 5 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал участником совещания председателя правительства России Дмитрия Медведева, на котором обсуждалась подготовка к проведению весенних полевых работ.

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