Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Общество

Пятиэтажка на улице Розы Люксембург в Пскове стала домом образцового содержания

5 апреля 2019 года, 15:45

Табличка с надписью «Дом образцового содержания» украсила многоквартирный жилой дом в Пскове, расположенный по адресу улица Розы Люксембург, дом 30. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Знаком отличия дом наградили первый заместитель генерального директора государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Владимир Талалыкин и руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев.

В этом пятиэтажном многоквартирном доме, построенном в 2002 году, проживает более 100 человек. По решению собственников на специальном счете формируется индивидуальный фонд капитального ремонта, на средства которого проводятся текущие и капитальные ремонты. За последние годы здесь была огорожена и обустроена дворовая территория, установлена система видеонаблюдения и автоматические ворота, капитально отремонтированы подъезды и входные группы.

На сегодняшний день почетное звание «Дом образцового содержания» присвоено более 90 многоквартирным домам в 56-тисубъектах РФ.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
30 апреля 12:12

Удобный сервис для пассажиров

Безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням

Общество
30 апреля 11:03

Пришлось побегать

В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом, загоревшийся от пала травы

Общество
30 апреля 10:58

Сухая весна

Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы