Пятиэтажка на улице Розы Люксембург в Пскове стала домом образцового содержания

Табличка с надписью «Дом образцового содержания» украсила многоквартирный жилой дом в Пскове, расположенный по адресу улица Розы Люксембург, дом 30. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Знаком отличия дом наградили первый заместитель генерального директора государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Владимир Талалыкин и руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев.

В этом пятиэтажном многоквартирном доме, построенном в 2002 году, проживает более 100 человек. По решению собственников на специальном счете формируется индивидуальный фонд капитального ремонта, на средства которого проводятся текущие и капитальные ремонты. За последние годы здесь была огорожена и обустроена дворовая территория, установлена система видеонаблюдения и автоматические ворота, капитально отремонтированы подъезды и входные группы.

На сегодняшний день почетное звание «Дом образцового содержания» присвоено более 90 многоквартирным домам в 56-тисубъектах РФ.