Специалисты Росреестра и Кадастровой палаты бесплатно приедут в псковским ветеранам

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и их представителям с доверенностью бесплатно помогут, да еще и приедут на дом, чтобы забрать документы.
— Ветеран может оставить заявку о выездном обслуживании, а специалисты Кадастровой палаты и Росреестра оперативно приедут в удобное для него время, проведут консультации, примут документы и по готовности вновь доставят их ветерану, — рассказала «Псковской правде» руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.
«Псковская правда» предостерегает: если вы не заказывали выездное обслуживание, но к вам в дверь звонят и представляются специалистами Росреестра или Кадастровой палаты, — перед вами могут быть мошенники, дверь им лучше не открывать.
Какие услуги входят в перечень бесплатных для ветеранов:
— по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости;
— по учету изменений;
— по государственному кадастровому учету;
— по государственной регистрации прав на земельный участок, жилой дом, квартиру, гараж и другие объекты недвижимости.