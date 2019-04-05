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Общество

Специалисты Росреестра и Кадастровой палаты бесплатно приедут в псковским ветеранам

5 апреля 2019 года, 14:54

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и их представителям с доверенностью бесплатно помогут, да еще и приедут на дом, чтобы забрать документы.

— Ветеран может оставить заявку о выездном обслуживании, а специалисты Кадастровой палаты и Росреестра оперативно приедут в удобное для него время, проведут консультации, примут документы и по готовности вновь доставят их ветерану, — рассказала «Псковской правде» руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

«Псковская правда» предостерегает: если вы не заказывали выездное обслуживание, но к вам в дверь звонят и представляются специалистами Росреестра или Кадастровой палаты, — перед вами могут быть мошенники, дверь им лучше не открывать.

Какие услуги входят в перечень бесплатных для ветеранов:

— по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

— по учету изменений;

— по государственному кадастровому учету;

— по государственной регистрации прав на земельный участок, жилой дом, квартиру, гараж и другие объекты недвижимости. 

СПРАВКА

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