Жительницу Псковской области ищут в Германии

В редакцию «Псковской правды» обратилась Елена Николаевна Богославская из Порхова и попроси помощи в поисках человека.

«Здравствуйте, уважаемая редакция! Обращаюсь к вам по просьбе Шакировой Ирины Рахимзяновны, проживающей в данный момент в Германии. Она разыскивает свою коллегу Рейман (в девичестве Калинину) Марию Кирилловну 1940 года рождения. Они вместе работали в банке города Таллина. Пять-шесть лет назад Мария Кирилловна вернулась на свою малую родину в Псковскую область. Ирина Рахимзяновна очень хочет найти свою коллегу и восстановить общение».

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