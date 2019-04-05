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Общество

Пожилой великолучанин хотел продать мебель и потерял крупную сумму денег

5 апреля 2019 года, 13:42

Житель Великолукского района поддался на уловки мошенника и потерял деньги. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Этот 65-летний местный житель разместил в интернете объявление о продаже мебельной стенки, а 3 апреля ему на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который заявил, что хочет купить эту мебель и готов перечислить за нее предоплату.

И для этого предложил пенсионеру осуществить через банкомат ряд операций. Пожилой мужчина выполнил все указания, после чего сам перевел на указанный ему счет 27500 рублей. Однако, после этого «покупатель» перестал выходить с ним на связь.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что номер телефона, которым пользовался мошенник, зарегистрирован в Свердловской области.

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