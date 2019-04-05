Для подготовки к тотальному диктанту открыты курсы «Русский по пятницам»

Для подготовки к тотальному диктанту в Пскове для всех желающих открыты бесплатные курсы «Русский по пятницам». Занятия проходят по пятницам в 19 часов в проектном офисе «Команды-2018» по адресу: ул.Некрасова, 19.

Всероссийская акция тотальный диктант пройдет 13 апреля. В Пскове проверить свои знания русского языка можно будет на восьми площадках. В Пскове на акции прошлых лет приходило около 300 очников. Писать диктант также можно онлайн.

Автор текста этого года Павел Басинский. Список псковских диктаторов пока окончательно не определен.