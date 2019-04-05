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Общество

Пока известен лишь один диктатор для чтения текста Павла Басинского в Пскове

5 апреля 2019 года, 12:09

В клубе «ТИР» в Пскове текст автора тотального диктанта этого года Павла Басинского по традиции прочтет кандидат филологических наук и музыкант Вадим Андреев. Остальные диктаторы пока не определены. Журналисты, присутствующие на пресс-конференции, посвященной проведению акции, предложили организатором  кандидатуры известных псковичей. В их числе дирижер Николай Ходзинский, режиссер Дмитрий Месхиев, актер Виктор Яковлев, журналист и радиоведущая Ирина Потапова. Организаторы пообещали обратиться к ним с предложением стать диктаторами. 

Тотальный диктант пройдет 13 апреля. В Пскове проверить свои знания русского языка можно будет на восьми площадках.

В этом году к акции присоединились Остров, Дедовичи, Палкино, Печоры и Гдов.

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